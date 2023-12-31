أعلى 10 شهادات في البنوك المصرية بعائد ثابت.. اعرفها

تقدم البنوك المصرية أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية، ومع نهاية عام 2023، نرصد أعلى عائد ثابت على 10 شهادات وبدورية صرف شهريًا، بحسب جدول أسعار الفائدة على المواقع الرسمية للبنوك.

شهادة البنك الأهلي المتحد

يتيح البنك الأهلي المتحد شهادة بريميم بعائد 20% سنويًا، دورية صرف شهريًا، والمدة 3 سنوات والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.

شهادة بنك المشرق

يوفر بنك المشرق شهادة ثلاثية بعائد ثابت 19.5% سنويًا، ودورية صرف شهريا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد 19% سنويًا، ومدة الشهادة 3 سنوات، والعائد يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة المصرف المتحد

وبالنسبة للمصرف المتحد، يوفر شهادة النخبة التقليدية، بعائد ثابت 19% سنويًا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة البنك الزراعي المصري

يوفر البنك الزراعي المصري شهادة الخير بعائد ثابت 19% سنويًا، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى ألف جنيه، والمدة 3 سنوات.

شهادة بنك مصر

وعن شهادة بنك مصر يطلق عليها اسم القمة، والمدة 3 سنوات والعائد ثابت 19% سنويًا، ويصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة بنك قناة السويس

ويوفر بنك قناة السويس الشهادة الثلاثية المتميزة بعائد 19% سنويًا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ودورية الصرف شهريًا.

شهادة بنك أبوظبي التجاري

يتيح بنك أبوظبي التجاري شهادة اكسلنسي، بعائد ثابت 19% سنويا، ومدة الشهادة 3 سنوات، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

شهادة بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وعن شهادة بنك قطر الوطني الأهلي QNB يطلق عليها اسم أوائل، والعائد 19% سنويًا، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه، والمدة 3 سنوات.

شهادة بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان الشهادة الماسية، بعائد 19.75% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 3 ملايين جنيه.