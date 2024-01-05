الحوت «بهلول» ضيف دائم على شواطئ الغردقة.. والسائحون يلتقطون الصور معه

اعتاد القرش الحوتي الظهور على شواطئ الغردقة، يداعب السائحين بلطف، ما يشعرهم بسعادة غامرة عقب ظهوره منذ ساعات، وحرصوا على التقاط صورا تذكارية معه وهو يسبح تحت الماء ويستجيب لهم، كما لقبوه بـ«بهلول»، ويزن 30 طنًّا ويصل طوله 12 مترا.

ظهور القرش بهلول على شواطئ الغردقة

وأشار الدكتور محمود معاطي بمعهد علوم البحار بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، أن عددا من السياح رصدوا عودة ظهور القرش الحوتي الملقب ببهلول في شواطئ الغردقة، لافتا إلى إنها ظاهرة متكررة.

وكشف «معاطي» أن ظاهرة تكرار ظهور القرش الحوتي في شواطئ الغردقة ترجع إلى نظافة البيئة البحرية بمياه البحر الأحمر، لافتا أنه صديق للإنسان وغير مؤذٍ على الإطلاق بالرغم من ضخامة جسمه، والذي يصل إلى 30 طن، إلا أنه لا يمتلك أسنانا ويتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب، مؤكدا أن القرش بهلول من الكائنات البحرية المسالمة وكون صداقة مع الإنسان مع تكرار ظهوره ولم يتعرض أحد له، وذلك كونه من الكائنات البحرية المسالمة.

الحوت مسالم ولا يشكل خطرا على الإنسان

وأشار إلى أن الحوت لا يمثل خطورة على الإنسان، ويعد من أضخم الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، ورغم تصنفيه ضمن مملكة القروش، إلا أنه من الحيوانات المسالمة والصديقة للإنسان ويمثل عنصر جذب سياحي في مناطق الغوص، وتبلغ سرعته 3 أميال في الساعة.