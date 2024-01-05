حكاية سائح سويسري يعشق الغردقة وينظف شوارعها منذ 5 سنوات

أحب مصر وتردد عليها سنوات طويلة، تجول في عدد كبير من مٌدنها، حرص على زيارة الأقصر وشرم الشيخ والغردقة، ومن شدة حبه لمصر والمصريين يستيقظ مبكرا لتنظيف الشوارع المحيطة بمحل إقامته في مدينة الغردقة، وهي عادة سنوية حرص عليها أثناء زيارته لها للسنة الخامسة على التوالي.

يقول السائح السويسري كريستيان في تصريحات لـ الوطن أنه

يعشق مصر ويعتبرها بلده الثاني ويحرص على زيارتها سنويا ويقيم في الغردقة، ويحرص على نظافة الشوارع في المنطقة التي يقيم بها مثلما ينظف منزله مؤكدا أن الشعب المصري عطوف واجتماعي وأنه سعيد في إقامته بالغردقة وخاصة خلال ممارسة عادة تنظيف الشوارع.

سائح سويسري ينظف شوارع الغردقة

وقال حسن الطيب الخبير السياحي بالبحر الأحمر، وأحد جيران السائح السويسري إنه يدعى كريستيان، يقيم بجواره في منطقة الكوثر، وجاء إلى الغردقة في زيارة سنوية، ومن شدة حبه في مدينة الغردقة يحرص على الاستيقاظ مبكرا ويحمل «مقشته» لتنظيف الشوارع المجاورة لنا.

يوميات سائح سويسري في الغردقة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن السائح يبدأ يومه مبكرا من الفجر وفي الساعة السابعة صباحا يكون انتهى من عمله، مؤكدا أنه اعتاد على ذلك منذ 5 سنوات حبا في مدينة الغردقة التي اعتاد زيارتها دائما، وعند الانتهاء من النظافة يقوم بجولة صغيرة في الممشى السياحي ويتناول الطعام في أحد المطاعم القريبة، قبل أن يذهب إلى الشاطئ للاستمتاع بالأجواء.