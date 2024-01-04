الانتهاء من تجديد شبكة المياه في الغردقة بتكلفة 22 مليون جنيه

أكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة المياه بعدة مناطق اليوم الخميس في الغردقة، بتكلفة 22 مليون جنيه، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

22 مليون جنيه لتجديد شبكة المياه بالغردقة

كشف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن أنّ المناطق التي تمّ الانتهاء من تجديدها هي منطقة شيري، وخلف فندق الجولف، وستار فيش، وخلف مسجد الهداية، وخلف فندق شكسبير، ومنطقة جبل العفش، وخلف جمعية أبناء الشيخية، بتكلفة 22 مليون جنيه، واستبدلت خطوط المياه القديمة بمواسير upvc مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.

وناشد رئيس مياه البحر الأحمر أهالي هذه المناطق للتوصيل على شبكات المياه الجديدة بهذه المناطق على أن يتم التوصيل تحت إشراف الشركة، وتتخذ الشركة العديد من الإجراءات الاحترازية الدائمة لمراقبة جودة مياه الشرب من خلال قطاع المعامل ومراقبة الجودة وشئون البيئة.

تجديد وإحلال شبكة مياه البحر الأحمر

وأضاف أن اعمال الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه تساهم في تأمين وصول المياه للمواطنين من خلال تحسين كميات المياه التي تصل إلى المواطن، وضمان وصول المياه بجودة عالية.