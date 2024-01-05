محافظ الأقصر يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة تنفيذ المشروعات

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بديوان عام المحافظة، حيث أكدا على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم الهيئة حاليا بتنفيذها داخل المحافظة، وذلك في إطار التعاون بين محافظة الأقصر وهيئة تنمية الصعيد.

المشروعات التنموية بالأقصر

يشار إلى أن هيئة تنمية الصعيد التي تعمل وفقا لاستراتيجية مصر 2030 التنموية، تقوم بتنفيذ عدة مشروعات تنموية داخل محافظة الأقصر منها:

1- مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بمركز إسنا «قرية الكيمان»، والتي تجاوزت نسبة التنفيذ به 90%، ويهدف كمرحلة أولى منه إلى تجفيف الطماطم ثم باقي المحاصيل الزراعية التي تتميز محافظة الأقصر بزراعتها بغرض عمل قيمة مضافة بها، ويوفر المجمع كثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

2- المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب بمركز إسنا والذي وصلت نسبة التنفيذ به 90%، حيث من المخطط أن يكون بالمجمع وحدة وخط إنتاج مصغر لإنتاج الملابس الجاهزة والخياطة، وسيقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد بتدريب السيدات على الخياطة داخل المجمع حيث قامت هيئة تنمية الصعيد بتجهيز الموقع بالعديد من ماكينات الخياطة الحديثة، ومن المتوقع أن يساعد المجمع على توفير كثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

إنشاء مجمعات صناعات خدمية

3- مجمع الصناعات الخدمية بالدير بمركز إسنا ووصلت نسبة التنفيذ به حوالي 50%، وجار الانتهاء منه.

4- مجمع الصناعات الخدمية بالسلام بمركز أرمنت ووصلت نسبة التنفيذ به 70%، وجارى الانتهاء منه.

كما تناول اللقاء عرض المشروعات المستقبلية للهيئة ومنها مجمع تدوير المخلفات الزراعية، حيث جار تحديد الموقع الأمثل لإنشائه والخطط المستقبلية للمشروعات التنموية بالمحافظة والتي تهدف إلى إحداث التنمية المنشودة لأبناء المحافظة في كافة القطاعات.