الأقصر تتلقى أكثر من 25 ألف شكوى خلال 2023.. والمحافظ: نسعى لحل المشكلات سريعا

أوضح محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أن الجهات المختصة تتعامل بسرعة وجدية مع الشكاوى، وتسعى إلى حلها وجرى استقبال 182 شكوى فيما يخص الرخص سواء بناء أو هدم أو إنشاء مشروع خلال 2023، و944 شكوى خاصة بالإزالات بناء بدون ترخيص، وتعدى على أراضي زراعية أملاك دولة – الإشغالات – مخالفات بأنواعها.

217 شكوى البنية التحتية

كما تم استقبال 217 شكوى فيما يخص البنية التحتية «مياه شرب – كهرباء – صرف صحي – الطرق والكباري- الغاز»، و11756 تظلما، و861 شكوى أخرى شملت «معاملات مالية وإيجار وحق انتفاع – تقنين أملاك – الحصول على أرض».

طلبات اليوم المفتوح

وشملت طلبات اليوم المفتوح الذي يعقد بصورة أسبوعية 1678 طلباً، و7623 شكوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، و2071 شكوى تم استقبالها على البوابة الإلكترونية، ليصل إجمالي الشكاوى 25332 شكوى تم استقبالهم عبر قنوات الاتصال المختلفة.

أكد محافظ الأقصر، ضرورة بذل أقصى جُهد ممكن في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.