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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل غدا ببرامون الميلاد.. يومان للاحتفال به

كتب:

مريم شريف
08:21 م | الخميس 04 يناير 2024
الاحتفال ببرامون عيد الميلاد

الاحتفال ببرامون عيد الميلاد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببرامون الميلاد، غدا الجمعة الموافق 5 يناير، وهو طقس كنسي يسبق الأعياد وتتراوح مدته من يوم إلى ثلاثة أيام.

معنى كلمة برامون 

والبرامون هو مصطلح كنسي عرف في القرون الوسطى ويعد كلمة يونانية الأصل بمعنى «خلاف العادة»، نظرًا لأن فترة الانقطاع عن الطعام تختلف فيه عن باقي أيام الصوم، إذ تكون حتى المساء، وهو طقس وضعته الكنيسة للاستعداد لميلاد المسيح.

ويقتصر البرامون في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على عيد الميلاد المجيد والغطاس حيث يصوم الأقباط من المساء وحتى صباح اليوم التالي ولا يؤكل فيه سمك كما هو معتاد طول فترة صوم الميلاد التي امتدت هذا العام لمدة 42 يوماً، وتصلي فيه الكنيسة قداسين صباحاً ويتبع في الطقس الكنسي المقرر في هذه المناسبة.

برامون الميلاد 2024

ويوافق برامون الميلاد 2024 لمدة يومين حيث يوافق عيد الميلاد المجيد للكنائس المتبعة التقويم الشرقي  يوم الاحد وبهذا يكون برامون عيد الميلاد  يومي السبت والجمعة، وبحسب الصفحة الرسمية لدير البابا أثناسيوس بأسيوط، أن البرامون  يكون يومًا واحدا ولكن إذا وقع العيد يوم الجمعة فيكون البرامون أيام الأربعاء و الخميس، وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت وذلك نظرًا لأن السبت لا يصام انقطاعيا.

طقس برامون الميلاد

وبحسب الطقس الكنسي فإنه يصلى فيه التسبحة والألحان والإبصاليات والذكصولوجيات الخاصة بالبرامون وبالطقس والنغمة السنوية، وتتكرر قراءات البرامون يوم 16 و17 كيهك، لكن السنكسار يقرأ كل يوم بيومه مع إضافة معلومة البرامون المذكورة في سنكسار يوم 28 كيهك.

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