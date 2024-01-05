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ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة ماكينات الري من الأراضي الزراعية بالشرقية

كتب:

محمد بركات
01:40 م | الجمعة 05 يناير 2024
التشكيل

التشكيل

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية، قيام (6 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" واثنان منهم عميلان "سيئا النية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية، مستخدمين سيارة ربع نقل ومتخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم صندوق به معدات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع بدائرة المركز وتصرفهم في المسروقات بالبيع لعملائهما "سيئي النية" المشار إليهما، وأرشدوا عن المسروقات (6 ماكينات ري).. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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