ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من شخصين بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية، من مالك مطعم، وطباخ بالمطعم نفسه، بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص، لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية، بوساطة الـُمُبلغ الثاني، خطف هذا الشخص حقيبة منهما بداخلها 550 ألف جنيه، واستقل سيارة «ميكروباص» (لم يتمكنا من التقاط أرقامها)، رفقة 3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

تحديد وضبط مرتكبي الواقعة

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بارتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثاني، ولدى طلبه استبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول، اختمر في ذهنه الاستيلاء على المبلغ المشار إليه، واستعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك، وجرى بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه، و4 هواتف محمولة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.