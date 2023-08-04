10 معلومات عن محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر

انتهت المبادرة الرئاسية حياة كريمة من إنجاز مشروع محطة كوم أمبو للإنتاج الزراعي وشتلات قصب السكر، وهو المشروع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وبلغت تكلفته 300 مليون جنيه.

ويهدف المشروع إلى التوسع في إنتاج شتلات القصب كبديل لزراعته بالعُقل، وذلك لإنتاج كميات كبيرة من قصب السكر خلال فترة الزراعة.

وترصد الوطن 10 معلومات عن المشروع الذي يستهدف زيادة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين، وفقًا لبيانات محافظة أسوان.

1. تم إنشاء المحطة لإنتاج شتلات قصب السكر.

2. المحطة هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

3. بلغت تكلفة المحطة 300 مليون جنيه.

4. تم إنشاء المحطة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

5. تنفيذ المحطة تم بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع إنتاج شتلات القصب كبديل لزراعته بالعُقل.

6. يوفر المشروع زراعة القصب بالشتل بكميات كبيرة خلال موسم الزراعة.

7. خطة التوسع في زراعة القصب تتضمن استخدام نظام الشتلات وأفضل أساليب الري الحديثة.

8. يستهدف المشروع زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج.

9. يتوقع أن يحقق هذا المشروع مردودا اقتصاديًا إيجابيًا للمزارعين ويساهم في رفع مستوى معيشتهم.

10. المحطة تقع على مساحة 26 فدانًا وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 15 مليون شتلة في الموسم، وهي كافية لزراعة 4 آلاف فدان من القصب بالشتل في الموسمين، وتم تمويل المشروع من قبل هيئة تنمية الصعيد.