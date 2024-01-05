بالترانيم والصلوات.. الطائفة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد الميلاد

بدأ احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، برئاسة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ووسط حضور حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، مندوب عن الرئيس لتقديم التهنئة، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور طارق الملا وزير البترول، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وشهدت الكنيسة تعزيزات أمنية تزامنًا مع احتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد، وأما عن داخل الكنيسة نظّمت الكشافة بالكنيسة أماكن الحضور، والسير لتجنب الفوضى خلال الاحتفال.

وجدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الميلاد داخل كنائس الطائفة الإنجيلية يختلف موعده من كنيسة لأخرى، وذلك يرجع إلى أنها مكونة من 18 طائفة، البعض يحتفل في الأحد الأول من شهر يناير، والبعض الأخر يوم 6 يناير.

ويذكر أنه من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشاركه في الصلاة عدد من الأساقفة والمطارنة والكهنة من الإيبارشيات المختلفة، على أن يبدأ القداس الإلهي في الساعة التاسعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن يتضمن احتفال الطائفة الإنجيلية في كنيسة قصر الدوبارة، بوسط القاهرة، الصلوات يترأسها عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية في مصر، إلى جانب الدكتور القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الذي سيلقى كلمة خلال الاحتفال، إلى جانب برنامج الحفل المعتاد الذي يشمل صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية.

وخلال الأيام الماضية، توافد على مقر رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة، لتقديم التهنئة للقس أندريه زكي، وقيادات الطائفة، بعيد الميلاد المجيد.