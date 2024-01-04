سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 4-1-2024 في البنوك العاملة في القطاع المصرفي حالة من الاستقرار، وذلك وفقًا للمعلن خلال المنصات الرسمية للبنوك.

تنشر «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفقًا للمعلن رسميًا من قبل البنوك الحكومية والخاصة وهي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الخميس 4-1-2024 نحو 100.46 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري نحو100.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكتدرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو للبيع 100.71 وللشراء 97.01 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.