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طفل يحقق رقما قياسيا في لعبة «تتريس» لأول مرة منذ 40 سنة.. لا يمكن للبشر مجاراة سرعتها

كتب:

آية الله الجافي
04:38 م | الجمعة 05 يناير 2024
ويليس جيبسون

ويليس جيبسون

عبّر طفل يُدعى ويليس جيبسون، ويبلغ من العمر 13 عامًا، عن سعادته بالوصول إلى المستوى 157 في لعبة الفيديو الشهيرة تتريس، باعتباره أول لاعب يصل إلى هذا المستوى بعد مرور نحو 40 عامًا على إصدارها.

 تحقيق أعلى مستوى 

 وانتشر فيديو للطفل، وهو في حالة ذهول شديدة، بشكل واسع على موقع يوتيوب بمجرد إدراكه الوصول إلى تلك المرحلة المتقدمة في اللعبة، ويظل يردد: «يا إلهي سأفقد وعيي، وفقدت الإحساس بأصابعي».

وصرح فينس كليمنتي رئيس بطولة العالم للعبة تتريس، لصحيفة «نيويورك تايمز» أن الوصول لذلك المستوى لم يحدث من قبل، واعتقد الجميع أن الوصول إلى المستوى 157 في لعبة تتريس مستحيل.

الاعتماد على تقنية التدحرج

ظل المستوى 29 هو الحد الأقصى للعبة تتريس لفترة طويلة، بحسب كليمنتي، وذلك بعدما أصبح رتم اللعبة سريعا بشكل لا يُمكن للبشر التفاعل معها بسرعة كافية، ولكن في السنوات الماضية، استطاع جيل جديد من اللاعبين، تحقيق مستويات أعلى من خلال الاعتماد على تقنية «التدحرج» التي تسمح باستخدام كلّ الأصابع بدلًا من مجرد واحد أو اثنين، ما يزيد إلى حد كبير من وتيرة الضغط والسرعة.

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بقلم آية الله الجافي