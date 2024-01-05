رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
04:44 م | الجمعة 05 يناير 2024
الكهرباء

الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء جنوب الصعيد بالتنسيق مع محافظة الأقصر، مواعيد الخطة الجديدة لتخفيف الأحمال، بعد قرار من الحكومة، استجابة من قبل وزارة الكهرباء لمطالبات الأهالي من لديهم أبناء في المراحل التعليمية المختلفة، وضغطت مواعيد قطع الكهرباء في أوقات النهار بدلا من الليل، مراعاة للطلاب في أوقات امتحانات نصف العام.

خطة مواعيد تخفيف الأحمال

ونظمت شركة الكهرباء بالأقصر خطة مواعيد تخفيف الأحمال، وتم تنفيذها فعليا من، الأمس الأربعاء، ولاقت المواعيد الجديدة رضا من الأهالي، لتنظيم انقطاع الكهرباء في فترة النهار من الساعة 11 صباحاً، وحتى 5 مساءا، كما تم تقليل وقت الانقطاع من ساعتين إلى ساعة في عدد من المناطق، وكذلك مراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي في مناطق المستشفيات والحضانات، ووحدات الغسيل الكلوي بالأقصر. 

جدول قطع التيار الكهربائي في مدينة الأقصر

وكان جدول قطع التيار الكهربائي في مدينة الأقصر من الساعة الواحدة ظهراً، ويتم القطع تباعا في مختلف مدن المحافظة من الزينية وأرمنت إسنا والقرنة والبياضية، بحيث لا ينقطع التيار الكهربائي في منطقتين متجاورتين في نفس التوقيت.

 جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في كل مناطق محافظة الأقصر:

 

 

 

اقرأ المزيد:

محافظ الأقصر يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة تنفيذ المشروعات

الأقصر تتلقى أكثر من 25 ألف شكوى خلال 2023.. والمحافظ: نسعى لحل المشكلات سريعا

انتهاء أعمال خط سيب الزينية في الأقصر

جامعة قناة السويس تعلن شروط السفر بقطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

طرح أراضٍ استثمارية بجهاز مدينة طيبة الجديدة في الأقصر
بقلم أبو الحسن عبد الستار