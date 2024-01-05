جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الأقصر

أعلنت شركة كهرباء جنوب الصعيد بالتنسيق مع محافظة الأقصر، مواعيد الخطة الجديدة لتخفيف الأحمال، بعد قرار من الحكومة، استجابة من قبل وزارة الكهرباء لمطالبات الأهالي من لديهم أبناء في المراحل التعليمية المختلفة، وضغطت مواعيد قطع الكهرباء في أوقات النهار بدلا من الليل، مراعاة للطلاب في أوقات امتحانات نصف العام.

خطة مواعيد تخفيف الأحمال

ونظمت شركة الكهرباء بالأقصر خطة مواعيد تخفيف الأحمال، وتم تنفيذها فعليا من، الأمس الأربعاء، ولاقت المواعيد الجديدة رضا من الأهالي، لتنظيم انقطاع الكهرباء في فترة النهار من الساعة 11 صباحاً، وحتى 5 مساءا، كما تم تقليل وقت الانقطاع من ساعتين إلى ساعة في عدد من المناطق، وكذلك مراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي في مناطق المستشفيات والحضانات، ووحدات الغسيل الكلوي بالأقصر.

جدول قطع التيار الكهربائي في مدينة الأقصر

وكان جدول قطع التيار الكهربائي في مدينة الأقصر من الساعة الواحدة ظهراً، ويتم القطع تباعا في مختلف مدن المحافظة من الزينية وأرمنت إسنا والقرنة والبياضية، بحيث لا ينقطع التيار الكهربائي في منطقتين متجاورتين في نفس التوقيت.

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في كل مناطق محافظة الأقصر: