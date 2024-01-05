بدء التقديم للجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني 13 يناير

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعدد كبير من القيادات.

قرارات هامة للطلاب بالجامعات الأهلية والخاصة

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن وزير التعليم العالي أكد أهمية مُشاركة الجامعات الأهلية في المشروعات التنموية، موجها الشكر لجميع أعضاء مجلس الجامعات الأهلية على جُهودهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المجلس وافق على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة بالمحافظات للفصل الدراسي الثاني بداية من السبت 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، كما وافق المجلس على إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية وبدء الدراسة بالبرامج الجديدة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف الأهلية ،وإنشاء كلية الطب البشري بجامعة حلوان.

خريطة الجامعات الأهلية والخاصة في مصر

وتابع رئيس جامعة المنوفية، أن وزير التعليم العالي استعرض خلال الاجتماع منظومة الجامعات الأهلية بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 20 جامعة أهلية، بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية هي «الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية»، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي «بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية»، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي «النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية».