طرح 30 ألف وحدة شقة مدعمة في هذه المحافظات قريبا | عاجل

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، جهودها للانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان بعدة مدن جديدة، حيث علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان، أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، شدد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات السكنية، تمهيدا لطرحها على المواطنين في أقرب وقت ممكن لتلبية رغبات المصريين بمختلف طبقاتهم، للحصول على وحدة سكنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن الوحدات الجديدة الجاري الانتهاء من إعدادها بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي، ينحصر في طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي بـ4 محافظات مختلفة، بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة للمواطنين، حيث يتضمن الطرح القادم 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات هي «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف».

طرح 1000 وحدة إسكان اجتماعي بنظام الإيجار التمليكي

ومن المنتظر حال نجاح الطرح التجريبي، أن تقوم الوزارة ببناء من 20 إلى 30 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار للمواطنين من منخفضي الدخول.

وأوضحت المصادر، أن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي التمليكي، والجاري الانتهاء من تنفيذه الآن سيتم طرحه بـ3 محافظات أولا، وهي «المنوفية، الشرقية، بني سويف»، على أن يتم استكمال طرح وحدات الإسكان بالجيزة قبل نهاية العام الجاري.

استخراج 33800 استمارة حجز لـ1080 بمدينة العبور الجديدة

وفي سياق متصل، واصل الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان استقبال الحاجزين لوحدات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، حيث تم استخراج 33800 استمارة حجز لـ1080، كما استقبل الموقع الإلكتروني للبنك 5870 طلبا لاستخراج استمارة حجز لـ80 وحدة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة، لاستخراج استمارة حجز لـ80 وحدة سكنية، من خلال رابط موقع بنك التعمير والإسكان هـنـا، علما أن آخر موعد لاستخراج الاستمارة وسداد مقدم الحجز هو 11 يناير 2024.

جهاز مدينة المنصورة الجديدة،يعلن طرح وحدات سكنية تكميلية بمشروع جنه

يأتى ذلك فيما تواصل قيادات الإسكان بجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، لطرح وحدات سكنية شاطيئة بالمنطقة الجنوبية بمدينة العلمبن الجديدة، بمشروعات سكن مصر، والإسكان المتميز.

وأعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة ، طرح وحدات سكنية تكميلية لوحدات مشروع « جنة » للإسكان الفاخر.