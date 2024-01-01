ما هي الضوابط التي يجب الالتزام بها عند شراء شقة من الورثة؟.. قانوني يجيب

تعتبر عقود البيع الابتدائية هي الأساس في المعاملات الخاصة بتملك معظم العقارات في مصر، وقد يقع الكثيرون في فخ النصب لعدم الاحتراز أو التدقيق في الأوراق الخاصة بعقود ملكية الشقة، ونرصد لكم في السطور التالية الضوابط التي يجب مراعاتها عند الشراء من الورثة.

التأكد من صحة إعلام الوراثة

وقال محمد سلامة عبدالشهيد، محام، إنه يجب التركيز على بعض النقاط أثناء شراء عقار أو شقة من ورثة، مشيرا إلى أنه يجب التأكد من صحة إعلام الوراثة والاطلاع على أصله بالإضافة إلى التأكد من جميع أسماء الورثة وصور بطاقة الورثة جميعا.

كتابة أسماء الورثة في العقد

وأضاف عبدالشهيد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كما يجب التأكد من وجود قرار الوصاية في حالة إن كان الورثة بهم قصر دون السن القانوني، ومن ثم كتابة العقد وإضافة كل الورثة به، وفي حالة وجود توكيلات بين الورثة بعضهم البعض يجب التوجه للشهر العقاري الصادر منه التوكيل والتأكد من صحة التوكيلات.

واستكمل المحام، أنه عند تحرير عقد البيع يجب أن يوقع كل الورثة على عقد البيع، بالإضافة إلى ضرورة أن يحرر البائعون جميعاً للمشتري توكيل بالتصرف للنفس والغير.