«حماة الوطن» بشمال سيناء ينظم مراجعات نهائية مجانية للطلاب

نظم حزب حماة الوطن بشمال سيناء، أولى الحصص المجانية للمراجعات النهائية لكل طلاب الشهادات، بالتنسيق مع كبار أساتذة المواد الدراسية في المحافظة، للعام الثاني على التوالي.

حصص مجانية للطلاب

وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم في حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، «بدأنا فعاليات الحزب للحصص المجانية لطلبة الشهادات بالمدارس، ونواصل مجددًا إعطاء الدروس المجانية لطلبة الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي».

وأوضح أن الحصص يقوم بها الحزب بالمجان في القاعة الرئيسية للحزب بوسط العريش، بالتنسيق مع كبار أساتذة المواد الدراسية، وذلك برعاية الأمين العام للحزب المهندس هيثم رحمي، والتي ستتواصل الأيام المقبلة، حتى موعد الامتحانات بجميع المواد.

من جانبه، قال محمد عبد الله العلاقمي أمين التعليم بحزب حماة الوطن، إن الحزب بدأ في اختيار المدرسين، ممن لهم شعبية كبيرة وأقوياء في المواد، موضحا أن الحزب متواجد دائما بين أولياء الأمور، ويعرف جيدا من لهم شعبية أكثر، ويتم الاتفاق معهم واستقدامهم بالمجان، لرفع المشقة عن كاهل أولياء الأمور.

الحصص مجانية بالحزب

وأكد «العلاقمي»، أن أول الدروس المجانية بدأت بمراجعة اللغة الإنجليزية، والتي نفذها شريف جميل، أحد أقوى خبراء اللغة في المحافظة، وذلك دليل أن الحزب يختار المعلمين الذين يكونون من اختيار أولياء أمور التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، وهذا دليل على اهتمام الحزب البالغ بتلاميذ.

يذكر أن حزب حماة الوطن نفذ العام الماضي عدة فعاليات في الدروس المجانية بجميع المواد لطلبة المراحل، بما فيهم طلبة الثانوية العامة، كما تم تكريم الأوائل منهم بالمقر الرئيسي للحزب بوسط العريش.