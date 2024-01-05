محافظ سوهاج: تعيين 8768 شابا وفتاة بالقطاع الخاص والاستثماري

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2023م شهد تعيين مديرية العمل بسوهاج 8768 شابا وفتاة، من بينهم 225 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، بالإضافة إلى استخراج 30083 شهادة قيد كعب عمل، منهم 607 شهادات قيد لذوي الإعاقة، واستخراج عدد 8473 شهادة قياس مستوى مهارة، وترخيص مزاولة مهنة.

منح دورية للعمال المسجلين بالقاعدة

وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة فإن إجمالي المسجلين المشتغلين بقاعدة البيانات بلغ 12985عاملا، وبلغ إجمالي مبالغ الرعاية الصحية والاجتماعية، والمنح الدورية المنصرفة للعمال 22 مليونا و58 ألف و646 جنيه، منها 19 مليونا، و101، و500 جنيه «منح دورية للعمال المسجلين بالقاعدة، ومنح المولد النبوي الشريف، وعيد الفطر المبارك، عيد العمال، ومنحة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل وزارة العمل أنه جرى صرف منح مواليد 603 عامل بمبلغ مليون و207 آلاف جنيه، وتم صرف منح زواج لعدد 115 عاعاملاًمبلغ 345 ألف جنيه، ومنح إعانة وفاة أحد الأقارب لعدد 125 عاملاً بمبلغ 250 ألف جنيه، وتم صرف منح إعانة وفاة العمل لعدد 35 عاملاً بمبلغ 350 ألف جنيه، وتم صرف منح استثنائية لوفاة عدد 2 عامل بمبلغ 210 آلاف جنيه، بوليصة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه، ومنحة استثنائية بقيمة 10 آلاف جنيه؛ بإجمالي 560 ألف جنيه تم صرفها لوفاة العمال، فضلاً عن صرف 595 ألفاً و146 جنيه رعاية صحية لعدد 1331 عاملاً ما بين إجراء عمليات كبرى وصغرى وصرف أدوية.

وأضاف «أبوزيد» عن ما تم إنجازه خلال عام 2023م الماضيـ أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 4597 منشأة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 1059 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 750 محضر سلامة لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة لعدد 3089 منشأة، وإحالة عدد 166 منشأة للسلطة المختصة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 402 شكوى عمالية، تم تسوية 51 منها ودياً، وإحالة 149 للمحكمة العمالية، و131 شكوي مازالت تحت البحث والدراسة، و71 آخرين.

إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل 23 دورة تدريبية، بمراكز التدريب المهني بنطاق المحافظة على مهن الفندقية الشاملة، التسويق الإلكتروني، صيانة المحمول، والحاسب الآلي، إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، المساحة والخرائط، الخياطة والتفصيل، المشغولات اليدوية، ليصل جملة أعداد المتدربين إلى 381 متدربا، كما تم تدريب 100 بالورش على مهن مختلفة من خلال برنامج التدرج المهني.

مراجعة وتسليم 50 عقدا للعمل بدولة المملكة العربية السعودية

وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 50 عقدا للعمل بدولة المملكة العربية السعودية، وعدد 30 عقدا للعمل بدولة الأردن.

وفي مجال تشغيل ورعاية عمال المخابز، فقد تم تسجيل 12 مخبزاً بلدياً وسياحياً جديداً، وتم تحرير عدد 271 عقد عمل جديد لعمال المخابز.