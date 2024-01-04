أستاذ محاسبة بجامعة سوهاج يوجه رسالة خاصة لطلابه قبل الامتحان

طمأن أستاذ مادة المحاسبة بكلية التجارة بجامعة سوهاج، أحمد محمد نشأت، طلابه بالفرقة الرابعة شعبة محاسبة، قبل إجراء الامتحانات عبر رسالة كتبها على حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، نالت إعجاب آلاف الطلاب، الذي تخوفوا في البداية من صعوبة الأسئلة.

قال الأستاذ الجامعي في رسالته: «أصدقائي وأخوتي طلاب رابعة محاسبة اطمئنوا الامتحان سهل وبسيط»، وسرعان ما انهالت التعليقات من الطلاب الذين تجدد ليدهم الأمل في تخطي هذا الامتحان، الذي طالما أثيرت حول صعوبته الكثير من الشائعات.

قال المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة بجامعة سوهاج ، لـ«الوطن»، إن عدد الطلاب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة حوالي 1700 طالب وطالبة، جميعهم قلقون من الامتحانات وعادة ما يكررون الاتصال عبر الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي للاستفسار عن الامتحان، لذا قرر كتابة منشور للرد على الجميع دون استثناء أحد.

600 رسالة شكر من الطلاب

وأوضح الأستاذ الجامعي، أن رسالته استهدفت طمأنة الطلاب بعدما لمس فيهم بعض الخوف من الامتحان، مشيرا إلى أن الطالب الذي سيذاكر ما درسه في المحاضرات سيحقق نتائج جيدة دون اللجوء إلى الدروس الخصوصية.

وأوضح أن طلابه في مادة المحاسبة، التزموا بمذاكرة المنهج دون دروس خصوصية وعقب الامتحان وصله أكثر من 600 رسالة شكر وإمتنان من الطلاب بأن الامتحان جاء في مستوى الجميع.

من ناحيته، أعرب كريم محمد، طالب بالفرقة الرابعة بتجارة سوهاج عن امتنانه لرسالة الاطمئنان على الامتحان، من الأستاذ الجامعي، مردفا: «من أول اليوم كنت مستني البوست ده عشان أطمن ربنا يخليك لينا يا دكتور».

وأضاف: «وعدت ووفيت يا دكتور ربنا يبارك لك، الامتحان كله جرى تدريسه والتدريب عليه ربنا يكثر من أمثالك».