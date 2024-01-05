رامي صبري يطرح 3 أغنيات جديدة من ألبومه «النهايات أخلاق»

طرح المطرب رامي صبري 3 أغنيات جديدة من ألبومه الأخير الذي يحمل اسم «النهايات أخلاق» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعد أن طرح 4 أغنيات أمس كأول دفعة من الألبوم، تزامنًا مع العام الجديد.

تفاصيل الأغاني الجديدة

الأغنية الأولى بعنوان «جت سليمة» وهي من ألحان رامي صبري، وكلمات أحمد على موسى، وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.

وتحمل الأغنية الثانية اسم «كل سنة»، وهي من ألحانه أيضًا، ومن كلمات تامر حسين وتوزيع تميم، وتحمل الأغنية الثالثة اسم «مبسوط يا بعد»، وهي من ألحان رامي صبري، ومن كلمات محمد عاطف وتوزيع مكس ماستر تميم.

أول أغاني الألبوم

وكان رامي صبري، طرح مساء أمس أول 4 أغنيات من ألبومه الجديد، احتفالا بالعام الجديد، والتي تحمل الطابع الدرامي، ولحن خلاله عدد كبير من الأغاني.