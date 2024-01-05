المدير التنفيذي لـ«حياة كريمة»: المبادة عملت على تنمية المجتمع واهتمت بالصعيد

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن جهود المبادرة خففت الكثير من المعاناة عن كاهل المواطن المصري، والتي كان يتكبدها نتيجة عدم توافر الخدمات.

تمكين اقتصادي واجتماعي

وأضافت مروة فخري، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًة «حصل تمكين اقتصادي واجتماعي للمواطن، والكثير من الأمراض كان هيبقي تكلفتها عالية على المواطن والدولة لولا مبادرة حياة كريمة، وفكرة إطلاق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة منذ 5 سنوات، واللي أصبحنا نجني ثمارها».

مبادرة حياة كريمة

وتابعت: «كان هدف مبادرة حياة كريمة هو توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري ومصرية، وهو معنى كبير وشامل يتعلق بكل مناحي الحياة من بنية تحتية لمشروعات صحية وتعليمية، لمشروعات بها نوع من الإتاحة والتمكين، كما أن مؤسسة حياة كريمة قامت بعمل تنمية وتطوير للمواطن حتى يستطيع الحفاظ على مكتسباته التي قدمتها له الدولة الفترة الماضية».

وأوضحت مسئول حياة كريمة، أن المبادرة استهدفت أقليم الصعيد، والذي كان مهمشًا في الماضي، حيث لم يكن هناك إحساس بأن الصعيد جزء من عجلة التنمية، وعقب إطلاق المبادرة، تم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية بالإضافة على عملية تطوير وتنمية الينية التحتية والطرق والمدارس.