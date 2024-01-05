نقل موقفين إلى آخر نموذجي بشارع جسر السويس في الألف مسكن.. يسع 3 آلاف سيارة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن الانتهاء من نقل موقف ميكروباص منطقة الألف مسكن بالنزهة وموقف ميكروباص شارع جول جمال بعين شمس إلى الموقف النموذجي الجديد بشارع جسر السويس بالألف مسكن والذي جرى تنفيذه بمعرفة الشركة الوطنية للطرق.

3 طوابق بالموقف النموذجي

وأكد نائب محافظ القاهرة، في بيان، أن الموقف النموذجي الجديد مكون من ثلاث طوابق ويسع لحوالى 3 آلاف سيارة، يأتي ذلك في إطار إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس للقضاء على أي تجاوزات أو مخالفات والعمل على تسيير الحركة المرورية.

أعمال تطوير

يذكر أن محافظة القاهرة تشهد أعمال تطوير في مجال النقل والطرق من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين والقضاء على أي زحام مروري وفتح شرايين جديدة في قلب العاصمة.