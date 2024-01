محتجز أمريكي يهاجم قاضية ويضربها لسبب غريب.. ما السبب؟

في ولاية نيفادا الأمريكية، هاجم متهم قاضية أمريكية أثناء وجوده داخل قاعة المحكمة، إذ فقز فوق طاولة الدفاع التي تكون أمام مقعدها بشكل مفاجئ وضربها وأوقعها خلف المنصة، وواصل هجومه الشديد عليها، ولكن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليه وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتدبرس».

أصيبت القاضية التي تدعى ماري كاي هولثوس ببعض الكدمات ولكنها كانت بسيطة وتم معالجتها سريعا دون الحاجة للدخول إلى المستشفى، وعادت مجددا إلى ممارسة عملها بعد يوم من حدوث الواقعة وذلك وفقا لما ذكره مسؤولو المحكمة.

من المتوقع أن يواجه المتهم الذي يدعى ديبرا ريدن، القاضية الأمريكية من جديد في صباح الأثنين القادم لإصدار الحكم بحقه، وفقًا لرئيس القضاة جيري ويز، موجه رسالة شكر لكل الأشخاص الذين اطمأنوا عن صحتها.

