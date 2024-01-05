محتجز أمريكي يهاجم قاضية ويضربها لسبب غريب.. ما السبب؟

في ولاية نيفادا الأمريكية، هاجم متهم قاضية أمريكية أثناء وجوده داخل قاعة المحكمة، إذ فقز فوق طاولة الدفاع التي تكون أمام مقعدها بشكل مفاجئ وضربها وأوقعها خلف المنصة، وواصل هجومه الشديد عليها، ولكن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليه وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتدبرس».

هجوم المتهم على القاضية

أصيبت القاضية التي تدعى ماري كاي هولثوس ببعض الكدمات ولكنها كانت بسيطة وتم معالجتها سريعا دون الحاجة للدخول إلى المستشفى، وعادت مجددا إلى ممارسة عملها بعد يوم من حدوث الواقعة وذلك وفقا لما ذكره مسؤولو المحكمة.

من المتوقع أن يواجه المتهم الذي يدعى ديبرا ريدن، القاضية الأمريكية من جديد في صباح الأثنين القادم لإصدار الحكم بحقه، وفقًا لرئيس القضاة جيري ويز، موجه رسالة شكر لكل الأشخاص الذين اطمأنوا عن صحتها.

WATCH: Nevada Judge Mary Kay Holthus attacked during sentencing of man charged with attempted battery pic.twitter.com/K1lHsy8gAE — BNO News (@BNONews) January 3, 2024

حبس المتهم بعد الواقعة

بعد وقوع الحادثة تم سجن المتهم مع دفع كفالة قدرها 54 ألف دولار فيما يتعلق بالهجوم، ولكن على رغم ذلك فإنه رفض العودة إلى المحكمة يوم الخميس بشأن التهم الجديدة، لذلك أعاد القاضي تحديد موعده في 9 يناير.

سبب الهجوم على القاضية

يعود سبب هجوم المتهم على القاضية الأمريكية إلى أنها كانت تنوي وضعه في خلف القضبان، وأمرت قائد المحكمة بتقييد يديه، لأن المتهم عندما وصل إلى المحكمة كان يطلب منها التساهل معه.

تتمتع القاضية الأمريكية «هولثوس» بخبرة ة تزيد على 27 عاما في المحكمة، وهى مدعية عامة محترفة، إذ تم انتخابها مرتين لعضوية محكمة الولاية الأولى في عام 2018 والثانية في عام 2022.

وأصدرت المتحدثة باسم المحكمة ماري آن برايس في بيان بعد حدوث الواقعة إن المسؤولين يراجعون جميع البروتوكولات وسيفعلون كل ما هو ضروري لحماية القضاء والعامة والموطفين.