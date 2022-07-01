أمريكي متهم بـ«عنف منزلي» يقتل ضابطين ويصيب 6 أثناء القبض عليه

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل ضابطين وجرح آخرين بعدما فتح رجل النار على الشرطة التي كانت تحاول تنفيذ أمر اعتقال بحقه شرق كنتاكي، مساء أمس الخميس، في اتهامه بارتكاب جريمة عنف منزلي.

المتهم أطلق النار على العديد من الضباط

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشرطة اعتقلت لانس ستورز، 49 عامًا، في وقت متأخر من ليلة الخميس، في حين تم إطلاق النار على العديد من الضباط في مكان الحادث في مقاطعة فلويد، وذلك حسبما نقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

وقتل ضابطين في مكان الحادث، فيما أصيب خمسة ضباط آخرين، كما أصيب مسؤول في إدارة الطوارئ وقتل كلب شرطة من طراز K9.

وتم استدعاء ستورز صباح الجمعة من قبل قاض في مقاطعة بايك، حيث دفع ببراءته من تهمتي قتل ضابط شرطة وسجن بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار.

وكانت إحدى التهم في الأصل محاولة قتل ضابط شرطة، لكن القاضي قال في الجلسة إن التهمة تمت ترقيتها إلى جريمة قتل، كما أن المتهم يواجه تهمة أخرى بمحاولة قتل واعتداء على حيوان خدمة.

المدعي العام: شعرت بالحزن لعلمي بوفاة الضابطين

وقال المدعي العام، دانيال كاميرون إنه يشعر بالحزن عندما علم بوفاة ضابطي إنفاذ القانون أثناء إطلاق النار في مقاطعة فلويد.

وأضاف كاميرون أن قوات تطبيق القانون لدينا أظهروا بطولة لا يمكن تصورها، وتضحية في مواجهة الشر.

وأشار إلى أن ستورز استخدم بندقية لإطلاق عدة رشقات نارية على ضباط حول منزله في الشارع الرئيسي في ألين بولاية كنتاكي.

تم استدعاء شرطة ولاية كنتاكي إلى مكان الحادث في الساعة 6:30 مساءً، للانضمام إلى الضباط المحليين الموجودين بالفعل في مكان الحادث.

وقال جون هانت، قائد شرطة مقاطعة فلويد، لوسائل الإعلام المحلية، إن المشتبه به أطلق النار على النواب الذين كانوا يقضون مذكرة قضائية صادرة عن المحكمة مساء الخميس تتعلق بحالة عنف منزلي.