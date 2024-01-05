مرصد الأزهر: تحديد «العدل الدولية» جلسة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي خطوة مهمة

قال مرصد الأزهر إن محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنت تحديد يومي 11-12 يناير 2024 للنظر في المذكرات المقدمة من جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهـيوني بتهمة ارتكاب مجـازر جماعية وعمليات إبادة للمدنيين في قطاع غــزة.

خطوة مهمة إن تم تنفيذها بنزاهة نصرة للشعب الفلسـطيني

وأضاف مرصد الأزهر أن دولة جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر الكيان الصهـيوني بتعليق عملياته العسكرية بأثر فوري، في الدعوى التي قابلها الكيان بالرفض والإنكار، وذلك ووفقًا لبيان صادر عن المحكمة: «ستعقد جلسات علنية في لاهاي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهــيوني؛ حيث سيتحدث ممثلو جنوب إفريقيا في جلسة المحكمة في 11 من يناير، وفي 12 من يناير سيكون عرض الموقف من الجانب الصهـيوني».

وثمّن مرصد الأزهر الموقف الذي اتخذته جنوب إفريقيا منذ اندلاع العدوان الصهــيوني على غـزة، مؤكدًا أنّ هذا الموقف ينم عن فهم لحقيقة الأوضاع التي يعيشها الفلسـطينيون بقطاع غـزة، مشدّدًا على أهمية التعامل مع هذه القضية بحيادية ونزاهة حفاظًا على حقوق الشعب الفلسـطيني في حياة مستقرة وآمنة، وأن يتصدى العالم بالقانون الإنساني قبل الوضعي لهذا الإرهاب والإجرام الذي لم يعرف التاريخ له مثيلًا.