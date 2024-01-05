عضو «الأزهر للفتوى الإلكترونية»: الوفاء بالعهد من أساس الدين

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوفاء بالعهد قيمة إنسانية في الأساس، وأصّلت الأديان السماوية هذه القيمة في نفوس الناس، مشددًا على أن الوفاء بالعهد من أساس الدين، ونبّه عليها القرآن الكريم.

تعايش الناس في المجتمع مبني على الوفاء بالعهد

وأضاف «المشد» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ تعايش الناس في المجتمع مبني على هذه القيمة، كما أن الأمن بين الناس في المجتمعات مبني عليها أيضا، لذلك، فقد أكّد وأسّس القرآن الكريم عليها في آيات كثيرة.

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: «كل إنسان يجب أن يفهم أن الكلام الذي ينطق به ليس ملء فراغ، أو شيئا ينطلق في الهواء سدى، لكنه يحاسب عليه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، خاصة إذا كان هذا القول متعلق بعهد ووعد».

«المشد»: الله عز وجل مدح الأنبياء لصفة الوفاء بالعهد

وأكد الشيخ أحمد المشد، أن الله تعالى نادى الناس في القرآن الكريم، وطالبهم بأن يفوا بالعقود، كما امتدح الأنبياء بما فيهم من الوفاء بالعهود، فقد وصف سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بأنه «الذي وفى»، أي أنه وفى بما كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى من أداء الأمانة وبلاغ الرسالة والدين.