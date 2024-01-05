الأزهر يعلن فتح باب التسجيل في «برلمان طلائع مصر» بالقليوبية

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، عن فتح باب التسجيل في برنامج «برلمان طلائع مصر»، بالتعاون مع مديرية شباب القليوبية، في إطار جهود الإدارة والأزهر الشريف، لتنمية مهارات الطلاب الإبداعية، وإعدادهم ليكونوا قادة في المستقبل.

رابط التسجيل في برلمان طلائع مصر

أوضح الدكتور سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، أنه جرى فتح الباب لمشاركة طلاب الأزهر في برلمان طلائع مصر، بالتعاون مع الشباب والرياضة، حتى 31 يناير الجاري، من خلال التسجيل من هنا

شروط الاشتراك والمستندات المطلوبة

أوضح رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، أن شروط الاشتراك والمستندات المطلوبة لتسجيل طلاب المعاهد الأزهرية جاءت كالتالي :

- أن يكون سن المتقدم من 10 أعوام وحتى 18 عامًا.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة شخصية.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول.

«برلمان طلائع مصر» يقدم نموذجًا لمحاكاة المجالس البرلمانية

واستكمل رئيس الإدارة المركزية، حديثه لـ«الوطن» أن برلمان طلائع مصر، يقدم نموذجًا لمحاكاة المجالس البرلمانية، ويساعد في تدريب المشاركين على الاندماج في مجتمعاتهم، ويدربهم على أساليب التنمية، وفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ودعا رئيس الإدارة المركزية للأزهر، جميع منسوبي المعاهد الأزهرية بالمحافظة للمشاركة في برلمان طلائع مصر، لتحقيق تطلعاتهم، وطالب أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم للمشاركة في البرلمان، حتى يكونون لبنة في تأسيس الجمهورية الجديدة.