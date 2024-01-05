مقرر اللجنة السكانية بالحوار الوطني: الريف يأخذ وقتا أطول في الاستجابة لتنظيم الأسرة

قالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر اللجنة السكانية في الحوار الوطني، إن الحضر مؤهل بشكل أعلى للاستجابة لفكرة تنظيم الأسرة، مشيرًة إلى أن أغلب من يقطنون الحضر ينجبون اثنين، كما أن القلة منهم ينجب ثلاثة أبناء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًة «مشكلة الريف أنها تأخذ وقت أطول في الاستجابة لتنظيم الأسرة، وتحتاج تدخلات تنموية أيضًا وليست صحية فقط».

وتابعت: «مادام أن هناك اهتماما حقيقيا بالقضية السكانية في مصر، ليس من المتوقع أن تكون هناك زيادة سكانية إلا في ضوء الزيادات الطبيعية التي يمكن السيطرة عليها الآن، لأن هناك فئات لا يمكن الوصول اليها، وتفكيرها ثابت، وتعاني أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة».

وأكملت: «هناك نسبة كبيرة من الزواج المبكر في الريف، وبالتالي تزداد عوامل الخصوبة لدى السيدات بسبب الزواج المبكر، وبدلًا من أن تكون فترة إنجابها 25 سنة لـ 35 سنة، كما أن نسبة الزواج المبكر مرتبطة بالتسرب من التعليم لأن مادام البنت هتتجوز بدري يبقي مش هتدخل مدارس أو مش هتكمل تعليمها، ومادام هناك مشكلة في التعليم هتكون فيه مشكلة في الوعي».