عيد الميلاد في ثوب شتوي.. انخفاض الحرارة إلى 8 درجات الأحد المقبل

تشهد محافظات الجمهورية، في طقس الأحد المقبل الذي يتزامن مع يوم عيد الميلاد، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء، خاصة خلال الليل، وتصل درجات الحرارة إلى 8 مئوية في محافظات شمال الصعيد، فضلا عن ظواهر جوية أخرى مؤثرة، تستوجب الحرص خلال السفر خاصة في الساعات الأولى من الصباح، ذلك حسب توقعات غرف العمليات وأجهزة الرصد الداخلية بالمحافظات.

انخفاض درجات الحرارة في عيد الميلاد

أوضحت الهيئة العمة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تخفض في مختلف محافظات الجمهورية، وتسجل أقل انخفاض ليلة عيد الميلاد، لتسجل في شمال الصعيد 8 درجات مئوية للصغرى و23 درجة للعظمي، فيما تكون في محافظات جنوب الصعيد العظمي 27 والصغرى 11 درجة مئوية، في الوقت الذي تسجل فيه محافظات القاهرة والوجه البحري درجة حرارة عظمي 23 والصغرى 14، وتكون الحرارة العظمي في محافظات السواحل الشرقية 22 والصغري 11 درجة مئوية، أما جنوب سيناء فتكون العظمي 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

ظواهر جوية في طقس يوم عيد الميلاد

توقعت «الأرصاد» أن يشهد طقس عيد الميلاد، عددًا من الظواهر الجوية، منها الشبورة على الطرق الزراعية والقريبة من مسطحات المائية والصحراوية، مشيرة إلى أنه في المحافظات تكون الشبورة المائية كثيفة في طرق محافظات شمال الصعيد ومحافظات القناة والقاهرة ووسط سيناء والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وذلك خلال ساعات الصباح الباكر، وقد تمتد لنحو الساعة التاسعة صباحًا.