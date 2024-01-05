رامي صبري يتصدر تريند «يوتيوب» بأغنية «بحكي عليكي»

احتفل الملحن محمد مدين مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنية «بحكي عليكي» والذي قام بتلحينها لرامي صبري تريند «يوتيوب».

ونشر «مدين» الأغنية معلقا: بحكي عليكي للفنان رامي صبري تريند يوتيوب من ألحان مدين، كلمات: أحمد علي موسيالحاني: مدين، توزيع أمين نبيل، لتنهال تعليقات الجمهور بالإشادات على الأغنية التي تحمل الطابع الدرامي.

أغاني ألبوم رامي صبري الجديد

وأطلق رامي صبري مؤخرا عددا من أغاني ألبومه الجديد منها: «النهايات أخلاق» وهي من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم، وأغنية «بين الحيطان» من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.