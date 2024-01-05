افتتاح 26 مسجدا بـ14 محافظة في الجمعة الأولى من 2024

افتتحت مديريات الأوقاف في 14 محافظة، 26 مسجدا، اليوم الجمعة الأولى من العام الجديد 2024، منها 20 مسجدًا جديدًا، أو إحلال وتجديد و6 مساجد صيانة وتطوير، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ شهر يوليو 2023 إلى 464 مسجدًا منها 357 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و107 مساجد صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من 2014 حتى الأن 11486 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و709 ملايين جنيه.

افتتاح مساجد جديدة في المحافظات

وتضمنت خريطة المساجد الجديدة التي تم افتتاحها ما يلي:

- مسجد الصافوري عرب العليقات بمديرية أوقاف القليوبية.

- مسجد نور الإسلام بمدينة سيدي عبد الرحمن بمديرية أوقاف مطروح.

- مسجد الصحابة بقرية الوادي الأخضر بالقصاصين الجديدة بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

- مسجد عرب العطيات بالتتالية بالقوصية بمديرية أوقاف أسيوط.

- مسجد أولاد شعيب بأبو كريم بديروط بمديرية أوقاف أسيوط.

- مسجد الشيخ أبو المجد بالجواهين بجرجا بمديرية أوقاف سوهاج.

- مسجد الإبراشي بعزبة الإبراشي بالرياض غرب بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

- مسجد السخاوي الشرقية بقرية السخاوي الشرقية بسيدي سالم بمديرية أوقاف الشرقية.

- مسجد محمد أفندي بقرية بطورس بأبو حمص بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد حويج بقرية قافلة بأبو حمص، بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد الزيات بزاوية نعيم بأبو حمص بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد البركة بقرية بنبان بحري بمركز دراو بمديرية أوقاف أسوان.

- مسجد الإخلاص بنجع عبد الملك ببرج العرب بمديرية أوقاف الإسكندرية.

- مسجد الكمال بكفر نمر بأبو كبير بمديرية أوقاف الشرقية.

- مسجد النصر بأبو عوينات بأولاد صقر بمديرية أوقاف الشرقية.

- مسجد عرب مازق سعده بأبو خليل بفاقوس بمديرية أوقاف الشرقية.

- المسجد الكبير بعزبة السرايا بشبرا النخلة بمديرية أوقاف الشرقية.

- مسجد مصعب بن عمير بأسفل محور أحمد عرابي بعزبة المطار بمديرية أوقاف الجيزة.

- مسجد الصلاح بالمنيرة بإمبابة بمديرية أوقاف الجيزة.

- مسجد الفتح الإسلامي بالعزيزية بالبدرشين بمديرية أوقاف الجيزة.

مساجد الصيانة

- مسجد حسن البدري بسبائكة العتامنة بمشطا بمديرية أوقاف سوهاج.

- مسجد الرحمن بالبحري سمهود بأبو تشت بمديرية أوقاف قنا.

- مسجد أسماء أبو الفتوح بقصير بخانس بأبو تشت بمديرية أوقاف قنا.

- مسجد العتيق بقصير بخانس بأبو تشت بمديرية أوقاف قنا.

- مسجد الشيخ عمر بالنتش بخزام بقوص بمديرية أوقاف قنا.

- مسجد المصطفى بطملاي بمنوف بمديرية أوقاف المنوفية.