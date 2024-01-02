«العالي للنقد الفني» ينظم مؤتمرا عن تحولات الإبداع في مارس المقبل

أعلن المعهد العالي للنقد الفني تفاصيل المؤتمر العلمي الثالث لعام 2024 بعنوان «الوعي النقدي وتحولات الإبداع: التنوع الثقافي وسؤال الهوية»، والذي سيعقد في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

وذكر المعهد أن باب التقديم مفتوح للباحثين المصريين والعرب، علما بأن الأبحاث المشاركة تخضع للتحكيم من اللجنة العلمية للمؤتمر، وسوف تطبع في كتاب المؤتمر بعد انتهاء فعالياته، ويُمنح المشارك إفادة بالمشاركة والنشر.

وتتضمن محاور المؤتمر، الآتي:

- فنون الإعلام والاتصال: تحديات التنوع والخصوصية الثقافية.

- هوية الطفل العربي في العصر الرقمي.. إبداعُ المستقبل.

- الفلكلور وصون التراث: من القراءة إلى تجذير الهوية.

- الراهن المسرحي وتساؤلات الهوية.

- سيكولوجية الإبداع وتحولات الوعي النقدي.

- قوانين الملكية الفكرية وتشريعات العمل الثقافي.

- المتغيرات الاجتماعية والتقنية: صناعة السينما والإنتاج الدرامي.

- الفنون التشكيلية ومفردات الهوية البصرية.

- البالية والأداء الحركي والتفاعلات الثقافية والحضارية.

- النص الأدبي المعاصر: عناصر الهوية والتنوع الثقافى.

- (مائدة مستديرة): النقد الثقافي وراهن الممارسة النقدية: المُساءَلة والاختلاف.

أهداف المؤتمر

• إبراز الجهود النقدية الحديثة في مجال الفنون والإبداع.

• تطوير الواقع المعاصر للفنون والإبداع في العالم العربي.

• مواكبة النظريات الحديثة في نقد الإبداع والفنون والآداب.

• تأطير راهن الفنون والإبداع في ظل تحديات العولمة والثورة الرقمية.

• الوقوف على أثر التنوع الثقافي على الفنون والإبداع بمختلف مجالاتهما.

• إثراء الدرس النقدي بأبحاث جديدة تتناول العلاقة بين الإبداع والهوية والخصوصية الثقافية.

شروط المشاركة:

- لا يزيد البحث المشارك عن 7000 كلمة.

- ملخص البحث لا يزيد عن 300 كلمة.

ويجب إرساله قبل 31 يناير 2024.

على الإيميل الآتي:

info@aoa.edu.eg

- ويجرى إعلان جدول المشاركات والجلسات يوم 15 فبراير 2024.