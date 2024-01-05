«برلمان 2024».. تشريعات لتخفيف أعباء المواطنين (ملف خاص)

يشهد مجلس النواب خلال عام 2024 أجندة تشريعية ثرية، تشمل العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع رفع مخرجات الحوار الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى دعا مجلس النواب لإخراجها فى صورة مشروعات قوانين أو تعديلات لقوانين قائمة، كما يشهد دور الانعقاد الرابع الحالى العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والتحركات البرلمانية دولياً وإقليميا من خلال المشاركات الفاعلة فى البرلمانات «الدولى والأفريقى والعربى والمتوسطى».

واستهدف البرلمان فى تشريعاته المواطن، حيث كان المواطن هو الهدف الرئيسى لكافة التشريعات والاتفاقات، أبرزها التشريعات التى جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تخفيف المعاناة عن محدودى الدخل، ومنها مجموعة التشريعات الخاصة بالعلاوة وهى حزمة تشريعات تهم المواطنين وتقديم منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، إضافة إلى رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل، وهى التشريعات التى استفاد منها أكثر من مليون مواطن.

وكانت هناك تشريعات للتسهيل على المواطن حتى خارج مصر، منها قانون لتقديم تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج تلبية لمطالبهم بمد العمل بالقانون لاستيراد السيارات للمصريين بالخارج بتسهيلات وتخفيض للجمارك بنسبة تصل إلى 70% مقابل وديعة دولارية تسترد بعد 5 سنوات وهو ما ساعد كثيرين فى تقديم التيسيرات للمصريين بالخارج وزيادة الوديعة الدولارية بشكل كبير، والمعاشات والحد الأدنى للأجور لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.

ومن أبرز إنجازات مجلس النواب إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.