قبل استطلاع هلال رجب الخميس المقبل.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان فلكيا

تستطلع دار الإفتاء، رؤية هلال شهر رجب، الخميس المقبل، الموافق 11 يناير 2024، 29 جمادى الآخرة، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة بشتى أنحاء الجمهورية، على أن يتم إعلان نتيجة رؤية الهلال من عدمه على الصفحة الرسمية لدارالإفتاء المصرية وبوابتها الرسمية.

موعد شهر رمضان فلكيًا

ووفقًا للحسابت الفلكية فإنه من المقرر أن يكون الجمعة الموافق 12 يناير هو المتمم لشهر جماد الآخرة، وبذلك يكون السبت المقبل، هو غرة شهر رجب 1445هـ، ووفقا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك، يوافق الاثنين 11 مارس المقبل.

موعد عيد الفطر

ويُعد عيد الفطر من أهم المناسبات التي يحتفل المسلمون بها، والتي من المتوقع فلكياً أن يكون أول أيامه 10 أبريل المقبل، ويُتوقع فلكيا أن يكون عدد أيام شهر رمضان لهذا العام 30 يومًا، إذ يبدأ أول أيام الشهر الفضيل يوم الاثنين الموافق 11 مارس، ويستمر لمدة 30 يومًا، بحسب الحسابات الفلكية، ليأتي بعدها عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

مدة إجازة عيد الفطر

وحول مدة إجازة عيد الفطر، حددتها الحكومة المصرية بـ4 أيام على أن تبدأ من الأربعاء الموافق 10 أبريل، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 من الشهر نفسه، لتكون مدتها 3 أيام، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية ضمن خريطة العطلات الرسمية لعام 2024.