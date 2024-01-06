تعليمات كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة للطالبات لأداء الامتحانات

أصدرت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، جامعة الأزهر، تعليمات للطالبات لأداء امتحانات شعب «الشريعة والقانون، أصول الدين، الشريعة الإسلامية، اللغة العربية» للفصل الدراسي الأول 2024 للفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

تعليمات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة

وتضمنت تعليمات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، عدة نصائح إرشادية للطالبات قبل دخولهن اللجان لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك وفقا للصفحة الرسمية للكلية، وهي كالآتي:

- على كل طالبة التأكد من جدول الامتحان الخاص بها، والتأكد من توقيت الامتحان صباحي أم مسائي.

- وأن تحرص الطالبة على الحضور إلى الكلية، قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، تحسبا لأي ظروف أو معوقات بالطريق.

- لن يسمح بدخول الكلية بعد بدء زمن الامتحان، لأي سبب من الأسباب.

- على كل طالبة ضرورة الاطلاع على بيان توزيع اللجان المعلنة، في صفحة الكلية لمعرفة اللجنة الخاصة بها.

- على كل طالبة معرفة بوابة الدخول واتباع اللوحات الإرشادية، والتعاون مع المسؤولين عن تنظيم الدخول والخروج على البوابات الرئيسية؛ لعدم حدوث التزاحم

- لا يسمح بدخول الامتحان إلا لمن تحمل البطاقة الجامعية.

- تغلق البوابات في الفترة الصباحية الساعة العاشرة صباحًا، والفترة المسائية الساعة الواحدة مساء، ولن يسمح بالدخول بعد هذا الوقت.

- اصطحاب كافة أدوات الكتابة والأدوات الشخصية، لأنه لن يسمح بتبادل الأدوات أثناء الامتحان.

- وأن تصطحب كل طالبة زجاجة مياه خاصة بها لاستخدامها الشخصي فقط، حرصا على صحتهن ومنع نقل العدوى.

- اتباع تعليمات المراقبين وكتابة البيانات الخاصة في ورقة الأسئلة.

- عدم اصطحاب الهواتف المحمولة في قاعة الامتحان.

كما شددت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة في تعليماتها على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة في قاعة الامتحان، وفي حال ضبطه يتم تحرير محضر محاولة غش للطالبة، وأنه لن يسمح بخروج الطالبات إلا بعد مضي نصف وقت الامتحان، مناشدة بضرورة التزام الطالبات بالتعليمات المشار إليها.