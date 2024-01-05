نور النبوي عن ردود الفعل على فيلم «الحريفة»: فرحان قوي ومتشرف بالجمهور

أعرب الفنان نور النبوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بردود الأفعال حول فيلم «الحريفة»، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية.

ونشر نور النبوي عددًا من تعليقات الجمهور على الفليم معلقًا: «فرحان قوي بردود الفعل، ومتشرف بالجمهور الحبيب متشكر، الحريفة دلوقتي في كل السينمات».

أبطال فيلم الحريفة

ويشارك في بطولة فيلم الحريفة عدد كبير من الفنانين، من بينهم نور النبوي وأحمد غزى وكزبرة وأحمد حسام ميدو وخالد الذهبي، وسليم الترك وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.