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نور النبوي يكشف موعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم «الحريفة» قبل طرحه

كتب:

أميرة عزالدين
05:50 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
نور النبوي

نور النبوي

كشف الفنان نور النبوي، موعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم «الحريفة»، والمقرر طرحه بالسينمات يوم 4 يناير المقبل، ضمن موسم أفلام رأس السنة.

موعد طرح الأغنية

وأوضح «النبوى»، من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، يجمعه مع مؤدي المهرجانات كزبرة، قائلاً : «استنوا الأغنية الليلة الساعة السابعة مساء باسم اسأل عني».

تفاصيل فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم الحريفة، في إطار تشويقي حول لاعب كرة القدم ماجد، والذي يتعرض لظروف عائلية تضغطه فينتقل من مدرسته إلى أخرى أقل فى المستوى الاجتماعي ليلتقي مع مجموعة من الزملاء الجدد وتبدأ الأحداث في التصاعد والانضمام لفريقهم بكرة القدم في الساحات الشعبية.

الفيلم من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، كزبرة، خالد الذهبي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم لاعب الكرة السابق أحمد حسام ميدو، الفيلم من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.

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