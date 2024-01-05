انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الإسماعيلية غدا.. تعرف على الأماكن

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء انقطاع الكهرباء غدا السبت، في عدد من المناطق التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية بسبب أغراض الصيانة.

وأضافت الشبكة في بيان على الصفحة الرسمية، أن انقطاع الكهرباء يبدأ من الساعة الحادية عشر ظهرا ويستمر حتى الساعة الثالثة عصرا، بسبب إجراءات بعض الصيانة في المحولات الكهربائية.

أماكن انقطاع الكهرباء في القنطرة شرق

وقال بيان الوطنية للطوارئ إن الأماكن التي تشهد انقطاع الكهرباء تتضمن منطقة شارع العريش ومنطقة اللنش ومنطقة سوق الأربعاء وما حولها ومنطقة عزبة الصحة.

كما تتعرض مناطق المستشفى القديمة وما حولها وعدد من القرى التابعة لمركز القنطرة لانقطاع التيار الكهربائي لحين انتهاء أعمال الصيانة اللازمة وعودة الكهرباء بصورة طبيعية.

حملة صيانة مكبرة في الإسماعيلية

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه بشن حملة مكبرة خلال الأيام القليلة الماضية في القرى والمراكز المختلفة استهدفت صيانة أعمدة الإنارة واستبدال أسلاك الكهرباء المتهالكة.

كما استهدفت الحملة تغيير كشافات الإنارة المعطلة وتركيب كشافات جديدة في نطاق أماكن المدارس والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن البعيدة عن الكتل السكانية كالمقابر لإنارتها ليلا.