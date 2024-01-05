إيقاف أعمال بناء مخالف فى حي المنتزه بالإسكندرية 

قال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ «الوطن» إن الحي مستمر فى شن حملات دورية لإيقاف وإزالة أي أعمال بناء مخالف بنطاق الحي ولن يتم السماح بمخالفات المباني وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة وفرض هيبة الدولة، وعلى المخالفين احترام القانون.

التحفظ على الحديد

وأضاف اللواء سحلول، أنه في إطار إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالقضاء على ظاهرة البناء المخالف في مهدها، قامت وحدة الإزالة الفورية بقيادة محمد عطية، بفك شدة خشبية لسقف الدور الخامس شارع على قطب، رقم 2 بعزبة محسن وتم التحفظ على كمية من حديد التسليح بتواجد المهندس النوباتجى ومهندس المنطقة والمتابعة الميدانية.

فك شدة خشبية

وأشار رئيس حي المنتزه أول، أنه مع استمرار أعمال حملة الإزالة الفورية، تم فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأول العلوي بأحد العقارات بعزبة محسن، وتمت إزالة الحوائط التي تم بناؤها، والتحفظ على كمية من الأخشاب المستخدمة في الشدة،وتتواصل الحملات لردع المخالف عن مخالفته.