هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزراء في حكومة الاحتلال: مجلس الحرب لن يدوم طويلا

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزراء كبار في حكومة الاحتلال، إن مجلس الحرب لن يدوم طويلا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت هيئة البث الرسمية عن مصادر في الليكود أن نتنياهو يفضل حسابات سياسية على دعم رئيس الأركان خلال الحرب.

كما قال إعلام إسرائيلي إن جالانت صادق خلال زيارته مقر قيادة الجبهة الشمالية على خطط لمواجهة رد حزب الله المحتمل.