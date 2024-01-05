مواعيد القطارات من سوهاج إلى القاهرة والوجه البحري.. تعرف عليها

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مواعيد القطارات من محافظة سوهاج إلى القاهرة والمحافظات الأخرى بالوجه البحري، ليتعرف المواطنون على الموعد المناسب لرحلتهم التي تمتد لأكثر من 7 ساعات إلى محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، لا سيما أن البعض الوصول صباحا خاصة لقضاء احتياجاتهم بالمصالح والهيئات الحكومية بينما الآخرون يفضلون الوصول مساءً.

مواعيد القطارات من محافظة سوهاج إلى القاهرة والمحافظات

كما تتميز قطارات السكك الحديدية من محافظة سوهاج إلى محافظات الوجه البحري، بتنوع أنواعها لتناسب جميع الفئات بداية من قطارالتالجو والقطار الخدمات المميزة vip وقطار أسباني مكيف والقطار الروسي ديناميكي التهوية والروسي المكيف والقطار المميز بالدرجة الثالثة، فضلا عن تنوع مواعيد القطارات من محافظة سوهاج إلى القاهرة والمحافظات 2024.

وتنشر «الوطن» لمتابعيها عبر السطور التالية، مواعيد القطارات من محافظة سوهاج إلى القاهرة والمحافظات 2024 وفقًا لهيئة السكك الحديدية لمختلف الجهات كالتالي:

- قطار رقم 991 أسباني مكيف «سوهاج - القاهرة»، موعد قيام من محطة سوهاج الساعة 6.30 صباحا.

- قطار رقم 971 أسباني مكيف «سوهاج - القاهرة»، موعد قيام من محطة سوهاج الساعة 5.20 صباحا.

- قطار رقم 1007 روسي «سوهاج - القاهرة»، موعد قيام من محطة سوهاج الساعة 6.35 صباحا.

- قطار رقم 185 قطار مختلط «مكيف - مميز»، خط «سوهاج - بورسعيد» موعد قيام من محطة سوهاج الساعة 8.30 صباحا.

- قطار رقم 2007 «خدمة خاصة Vip» مكيف «سوهاج - القاهرة»، موعد قيام من محطة سوهاج الساعة 9:50 مساء.

- قطار رقم 2011 «إكسبريس أسباني مكيف» من «سوهاج - القاهرة»، موعد قيام من محطة قطار سوهاج الساعة 11:35 صباحًا.

- قطار رقم 89 «خدمة خاصة توربيني» اتجاه «سوهاج - إسكندرية»، موعد قيام من محطة سوهاج الساعة 4:15 صباحًا.

- قطار رقم 185 مكيف «سوهاج - القاهرة» يتحرك من محطة سوهاج الساعة 12:05 صباحًا.

- القطار رقم 935 خدمة خاصة مكيف «سوهاج - الإسكندرية»، موعد قيام من محطة سوهاج الساعة 3.35 مساء.