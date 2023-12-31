«الأعلى للجامعات» يقر تشكيل لجنة فرعية لدراسة مقترحات تعديل نظام التعليم

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس شكل لجنة من قبل عدد رؤساء الجامعات الحكومية لإعادة دراسة نظام التعليم المدمج المعمول به في الجامعات حاليا للوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها بشأن تغيير مسمى وصفة الشهادة الممنوحة للطالب.

وقف قبول طلاب في نظام التعليم المدمج

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس في اجتماعه الأخير أقر وقف القبول مؤقتا بنظام التعليم المدمج، على أن تسرع اللجنة أعمالها لتعديل النظام والموافقة عليه وقبول الطلاب بدءا من العام الدراسي الجديد المقبل، مؤكدة أن مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على ضرورة التزام الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالخريطة الزمنية التي أقرها للعام الدراسي الجاري، مؤكدا ضرورة انطلاق أعمال الفصل الدراسي الثاني 2024 في موعده، والتجهيز له خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية حاليا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 لمختلف الكليات مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول في أسرع وقت.