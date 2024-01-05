رفع 75 طن مخلفات من الشوارع والميادين في سوهاج

قال ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج؛ لـ«الوطن»، إن الوحدة حريصة على رفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين خلال العطلات الرسمية والإجازات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بدائرة مدينة جهينة، حيث تم دفع سيارة المكبس لرفع وتفريغ كافة الحاويات بالشوارع الرئيسية والفرعية بدائرة المدينة.

رفع الأتربة من شوارع سوهاج

أضاف «عباس»، أنه تم رفع الأتربة من على جانبي الأرصفة ورفع تجمعات المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية منها شارع الجمهورية، وشارع الشهداء وشارع البساتين، ومن عمارات الموقف وبجوار المؤسسة وبجوار مدرسة التجارة، وبجوار مدرسة الحرية وبجوار محطة الصرف الصحي؛ وأيضا تم رفع تراكمات المخلفات والقمامة من شارع عمر مكرم وبجوار الوحدة المحلية وبجوار الصيانة وبجوار مدرسة الصنايع بنين ومن شارع مركز الشباب وبجوار مدرسة التحرير، ومن أمام مدرسة الشهيد أحمد فتحي وبجوار نادي فزارة.

رفع 75 طن مخلفات بسوهاج

وتم دفع قلاب نظافة للشوارع الفرعية بدائرة مدينة جهينة لتجميع المخلفات والقمامة من المنازل مباشرةً ؛ حيث تم تمهيد ورفع أكثر من 75 طنا من الأتربة والقمامة والمخلفات مع استمرار أعمال النظافة علي مدار اليوم من أجل خلق بيئة نظيفة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.