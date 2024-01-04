انعقاد لجنة أمراض الدم للأطفال بسوهاج لأول مرة.. اعرف الموعد والخدمات

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج فى بيان لها، انعقاد لجنة أمراض الدم للأطفال لأول مرة في المحافظة، بمجمع عيادات العاشر من رمضان للتأمين الصحي بمدينة سوهاج، للتيسير على المرضى وإنهاء مشقة السفر خارج المحافظة، وتقليل انتقال الأطفال وذويهم للمحافظات الأخرى.

موعد لجنة أمراض الدم للأطفال

وأوضح البيان، أنه جرى تحديد الثلاثاء الأخير من كل شهر بصفة دورية ومنتظمة لانعقاد اللجنة بمحافظة سوهاج، حيث سيتم عرض الأطفال والمرضى على أعضاء اللجنة لإبداء الرأي الطبي، والإداري.

لجنة أمراض الدم للأطفال بسوهاج

وترأس لجنة أمراض الدم للأطفال اليوم الدكتورة الزهراء السيد أحمد شرف دكتوراه طب الأطفال بأمراض الدم، والدكتورة إيمان محمد محمد فهمي دكتوراه طب الأطفال وأمراض دم ومناعة، ومقرر اللجنة الدكتور محمد احمد قاسم دكتوراه طب الأطفال كلى أطفال.

إنشاء لجنة أمراض الدم

وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي قررت تشكيل وإنشاء لجنة أمراض الدم للأطفال بمحافظة سوهاج لخدمة الأطفال وذويهم، لتبدأ مباشرة عملها لأول مرة اليوم.