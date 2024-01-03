إزالة 60 طن مخلفات في جهينة بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة برئاسة ممدوح عباس بحملة نظافة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة بدائرة مدينة جهينة ودفع سيارة المكبس لرفع وتفريغ كافة الحاويات بالشوارع الرئيسية والفرعية بدائرة المدينة.

قال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إنه تم كنس ورفع الأتربة من على جانبي الأرصفة ورفع تجمعات المخلفات والقمامة من شوارع المركز، وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف حملات النظافة بالمدن والأحياء والقرى لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بالمركز.

أماكن حملة النظافة بجهينة

وأضاف عباس أن حملة النظافة شملت شارع الجمهورية وشارع الشهداء وشارع هندسة الري وشارع البساتين وعمارات الموقف وشارع المؤسسة وشارع مدرسة التجارة وشارع مدرسة الحرية وشارع محطة الصرف الصحي، كما تم رفع تراكمات المخلفات والقمامة من شارع عمر مكرم ومن شارع مركز الشباب وبجوار مدرسة التحرير وشارع الوحدة المحلية وشارع الصيانة وشارع مدرسة الصنايع بنين وشارع مدرسة الشهيد أحمد فتحي وشارع نادي فزارة.

رفع 60 طن مخلفات بسوهاج

وكشف عباس عن دفع حاوية نظافة للشوارع الفرعية بدائرة المدينة لتجميع المخلفات والقمامة من المنازل مباشرةً؛ حيث تم تمهيد ورفع أكثر من 60 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات مؤكدا على استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم من أجل خلق بيئة نظيفة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.