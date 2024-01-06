أكلات «الصعايدة» في عيد الميلاد.. أبرزها القلقاس باللحمة

يحتفل «الصعايدة» الأقباط الأرثوذكس، كل عام في يوم 7 يناير، بعيد الميلاد المجيد، من خلال العديد من الطقوس الخاصة بأشهر الأكلات الصعيدية، التي يعتبرها الأقباط من أهم ما يميز عيدهم ويقدسونها، وخاصة عقب صيام استمر 43 يومًا.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أشهر المأكولات التي يفضلها «الصعايدة» الأقباط في عيد الميلاد المجيد.

وقال شنودة ملاك، أحد أهالي الأقباط بمحافظة أسيوط، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن للأقباط «الصعايدة» وجبات طعام وطقوس خاص بهم للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، وجاءت من أشهر هذه المأكولات التي يفضلها الصعايدة عقب حرمان من اللحوم دام 43 يومًا، ما يلي:

القلقاس باللحمة

يعتبر القلقاس باللحمة، من أفضل الوجبات التي يعشقها الأقباط الصعايدة، باعتبار القلقاس رمزا روحيا، فلونه الأبيض يرمز إلى النقاء الذي توفره المعمودية.

الحمام المحشي

من أبرز الأطباق الرئيسية عند الصعايدة في ليلة عيد الميلاد المجيد وخاصة في الصعيد، فعندما تدق أجراس الكنائس الساعة الثانية عشر صباحًا، يدق معها ناقوس السعادة في المنزل القبطي؛ ليكون الحمام المحشي أحد أهم الوجبات الدسمة على مائدة الأسرة القبطية في الصعيد.

الفتة باللحمة

تأتي كأحد أبرز الوجبات الصعيدية القبطية الأصيلة، التي تنتشر بكثرة علي مائدة الأقباط ليلة 7 يناير، فتتميز بعملها بشوربة اللحم، بجانب أنها تعد من الوجبات الغير ثقيلة عند تناولها ليلًا.

فطير مشلتت حلو وحادق

تتجه الأسرة القبطية في الصعيد إلي تناول الفطير المشلتت، المصنوع من السمن البلدي، لذلك تقبلون عليه في ليلة عيد الميلاد المجيد من خلال عمله باللحوم، أو بالبسبوسة والقشطة.