إزالة 11 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملة بسوهاج

شنت الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة سوهاج، حملات إزالة بناء مخالف في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتصدي لكافة المخالفات للبناء سواء البناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حملات إزالة بسوهاج

وأسفرت الحملات عن الإزالات التالية، -بمركز جرجا تم إزالة 4 حالات مخالفة للبناء بدون ترخيص عبارة عن حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت وفك لشدة خشبية و ردم قواعد فى المهد وذلك بمنطقة المشوادي ومنطقة الحوزة والجزيرة وإزالة حالة مخالفة للبناء بدون ترخيص عبارة أعمدة خرسانية وقواعد خرسانية بنجع العساكرة بقرية القرعان بإجمالي 5 حالات.

خريطة إزالات سوهاج اليوم

.-بمركز جهينة تمت إزالة فورية لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض علي مساحة نصف قيراط تقريباً

-وبمركز أخميم تمت إزالة فورية لحالتي تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بناحية العزبة والعرب

-وتصدت الوحدة المحلية بمركز طما لمخالفة إنشاء 3 بناء مخالف بينهم مقبرة بقرية قاو غرب حوض جبالي وقد تم فك الشدة الخشبية وردم الحفرة.

-بمركز المنشأة تمت إزالة 12 سم بناء مخالف.

تحرير محاضر للمخالفين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين بمختلف الوحدات المحلية وتحرير المحاضر اللازمة لهم.