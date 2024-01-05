هل تؤثر شهادات الادخار الجديدة على أسعار الذهب؟.. خبير يجيب

منذ الإعلان عن طرح بنكي الأهلي ومصر لشهادات ادخارية جديدة، يترقب المواطنون بفارغ الصبر تأثير هذه الشهادات على أسعار الذهب، فالذهب يعتبر من المعادن النفيسة والاستثمارية التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين والأفراد الباحثين عن الاستقرار المالي، ومع ظهور شهادات الادخار الجديدة، ينشأ حالة من الترقب بين المواطنين حول تأثيرها المحتمل على أسعار الذهب.

يعود هذا الترقب إلى العلاقة التنافسية بين الشهادات الادخارية والذهب كوسيلتين للاستثمار، فعندما تكون الشهادات الادخارية جذابة من حيث العائد المالي والأمان، فقد يتجه البعض للاستثمار فيها عوضًا عن شراء الذهب، وهذا التحول في اتجاه الاستثمار يمكن أن يؤثر على طلب الذهب وبالتالي على أسعاره.

أساب طرح الشهادات الجديدة

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التاريخ يعيد نفسه، إذ قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في وقت سابق برفع أسعار الفائدة، وعلى الفور قام بنكا الأهلي ومصر بطرح شهادات 25%، و22.5%، ومؤخرًا قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في آخر اجتماع لها بتثبيت الفائدة مجددًا، نظرًا لتراجع معدلات التضخم في شهري أكتوبر ونوفمبر، ويطرح نفس البنكين السابقين شهادات بسعر عائد أكبر 27%، و23.5%.

وأوضح «وليد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب وراء طرح الشهادات الأخيرة، امتصاص السيولة النقدية الناتجة عن شهادات 25%، و22.5%، والتي كانت ستمثل ضغوطًا على السلع والخدمات، ما أدى لطرح شهادات 27%، و23.5%، لتشجيع المدخرين على تجديد ودائعهم، وهو ما يؤثر بالتالي على سعر الدولار في السوق الموازي بالتراجع.

تراجع أسعار الذهب

وأشار «جاب الله» إلى أنه من المتوقع هبوط أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراجع معدلات الطلب على شرائه، في ظل توجه المواطنين، لإيداع أموالهم في الشهادات الجديدة، كما أنه من المتوقع أن تجتذب تلك الشهادات لمدخرين جدد من السوق المصرية، لتحقق إجمالي ودائع أكبر من نظريتها العام الماضي، وسيكون لها تأثير بالانخفاض على معدلات التضخم لتسير في مسار تنازلي رغم ارتفاع تكاليف أسعار الخدمات الحكومية.