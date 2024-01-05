خطوة بخطوة.. طرق شراء شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة «أونلاين»

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث، عن طرق شراء شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة، التي جرى الإعلان عن طرحهما مساء أمس الخميس، بسعر عائد 27% سنويًا، و23.5% يصرف شهريًا، لإيداع أموالهم بها للاستفادة من أسعار العائد المرتفعة.

طرق شراء الشهادات الجديدة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، طرق شراء شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة، «أونلاين» من أي مكان، دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك.

شهادة البنك الأهلي المصري

يمكن شراء الشهادة البلاتينية السنوية، أو شهادة طلعت حرب، من بنكي الأهلي ومصر، على الترتيب بدايه من اليوم الجمعة، من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنوك، وأنظمة الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، وجاءت الخطوات كالتالي:

- الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، للبنك المراد شراء الشهادة منه.

- الضغط على معاملات الأفراد ثم تسجيل الدخول على حسابك البنكي.

- اختيار «إصدار الشهادات».

- تحديد رقم حساب العميل لإصدار الشهادات مرتفعة الفائدة الجديدة.

- اختيار نوع الشهادة المراد شراؤها.

الشهادات الادخارية الجديدة

- تحديد قيمة شراء الشهادة بدءاً من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تحديد نوع الحساب ما بين جاري أو توفير لصرف العائد الشهري أو السنوي به.

- الموافقة على شروط الشهادة والأحكام.

- التأكيد على بيانات الشهادة.

- ظهور موافقة البنك الأهلي المصري على صدور الشهادة أو اعتراضه.